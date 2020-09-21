التعاون يخسر بسداسية أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

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حقق فريق الشارقة الإماراتي فوزًا كبيرًا على نظيره التعاون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين بنتيجة 6-0.

وسجل سيف راشد (45+1) وويليتون (49 و57 و61) ومحمد عبدالباسط (54) وكايو (68) أهداف الفوز لصالح الشارقة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز الدحيل القطري على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 على ذات الملعب.

وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 لكل من الشارقة وبيرسيبوليس، و6 نقاط للتعاون، حيث ستكون المنافسة مفتوحة بالجولة الأخيرة بين الفرق الأربعة من أجل التأهل إلى دور الـ16.

بدأ فريق الشارقة اللقاء بقوة بحثاً عن التسجيل وكانت أولى الفرص بواسطة ايغور كورنادو حينما استقبل كرة عرضية من زميله ويلتون سواريز وسددها بقوة لكن حارس التعاون كاسيو أنجوس تصدى لها (6).

وعاد حارس التعاون للظهور من جديد وأنقذ تسديدة خالد باوزير في الدقيقة 23، لتهدأ وتيرة اللعب لغاية الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حينما انبرى ايغور كورنادو لركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان على رأس زميله سيف راشد الذي أكملها برأسه في الشباك.

وظهرت نوايا الشارقة مبكراً في الشوط الثاني، وتوغل ويليتون من الجانب الأيسر وتجاوز الدفاع وسدد كرة قوية ملأت الشباك هدفاً ثانياً في الدقيقة 49.

وعاد كورنادو للظهور من جديد ومرر كرة ماكرة لزميله خالد باوزير الذي مررها بدوره إلى محمد عبد الباسط وضعها في الشباك بسهولة هدف ثالثاً للشارقة الذي واصل ضغطه لزيادة غلته من الأهداف.

وارتكب حارس مرمى التعاون خطأ فادحاً استغله البرازيلي ويليتون وتابعها بسهولة في الشباك (57)، أتبع ذلك اللاعب ذاته بالهدف الثالث له شخصياً والخامس لفريقه بعد أن ارتقى فوق الجميع وحول برأسه الكرة في الشباك (61).

وأكد إيغور كورنادو أحد نجوم اللقاء تميزه حينما توغل في منتصف الملعب وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء صدها الحارس كاسيو وارتدت أمام كايو لوكاس ليكملها برأسه في الشباك هدفاً سادساً (68).

ومال اللقاء إلى الهدوء حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزاً مستحقاً للفريق الإماراتي هو الأكبر حتى الآن في دور المجموعات من البطولة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبيرسيبوليس مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشارقة على الدحيل 4-2 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0.