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جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”

جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”

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جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”

جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”
http://almnatiq.net/?p=905109
المناطق - عسير

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه صباح اليوم الإثنين 4 صفر 1442هـ رئيس جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن سعيد القحطاني ونائب الرئيس الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد أبو هبشة والمدير التنفيذي الأستاذ حسين بن عوض القحطاني.
وعبّر الضيوف عن سعادتهم بالأعمال المباركة التي تقدمها “بِر أبها” وأثرها الواضح على مستوى المنطقة.
من جهته قدّم “بن فحاس” شكره على هذه الزيارة الكريمة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
وفي نهاية الزيارة قدّم “القحطاني” درع شكر وتقدير لإبن فحاس مثمناً الدور الفعال والدعم السخي والجهد المتواصل والتعاون في خدمة المجتمع.

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