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اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة الغذاء والدواء لتبادل الخبرات بين القطاعين

اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة الغذاء والدواء لتبادل الخبرات بين القطاعين

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اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة الغذاء والدواء لتبادل الخبرات بين القطاعين

اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة الغذاء والدواء لتبادل الخبرات بين القطاعين
http://almnatiq.net/?p=905112
المناطق - واس

وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة, مذكرة تعاون مع معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.
وتتضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجهود وتبادل الخبرات، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات، للتكامل بين الهيئة والجامعة لما يحققه من فوائد عديدة لجميع فئات المجتمع، ولاستمرار الشراكة الإستراتيجية بينهما ورغبة في تطوير مجالات التعاون بينهم.
يذكر أن هذة الاتفاقية تشمل تبادل البيانات والإحصاءات المتوفرة لدى الطرفين والتعاون، في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة وتبادل الخدمات الاستشارية والمواد العلمية، والمشاركة في منصات التقنية بينهما، لتلبية الاحتياجات والمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تنظم من الجامعة والهيئة في المجالات المشتركة، وكذلك في تشكيل اللجان المؤقتة ذات العلاقة وتأمين التواصل بكل الطرق المتاحة والتعاون في توعية المجتمع من خلال التمثيل الإعلامي في الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي لها ارتباط بعمل الهيئة.
وتشمل بنود الاتفاقية التعاون بينهم في الاستفادة من المصادر الموجودة في مكتبة الملك سلمان المركزية، ومكتبة كلية الطب ومكتبات الكليات ذات العلاقة، ومن قواعد المعلومات التي تشترك بها الجامعة وفق العقود المنظمة لها.

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