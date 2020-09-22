احدث الأخبار

أسعار النفط تنخفض أكثر من 4%
أبرز المواد
 يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي سابق: قد نشهد حربا داخل “الناتو” بسبب تركيا
أبرز المواد
 اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة
أبرز المواد
 بريطانيا: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا.. ولن نكرر خطأ مارس
أبرز المواد
 دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ ثم الحفاظ عليه
أبرز المواد
 القبض على ثلاثة متهمين امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والوقوع بمخالفات التهرب الضريبي
منطقة الرياض
 اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة الغذاء والدواء لتبادل الخبرات بين القطاعين
محليات
 جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”
منطقة عسير
 التعاون يخسر بسداسية أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ أوائل يونيو
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ العاتي بالموسم بمحافظة لطوال
منطقة جازان
أسعار النفط تنخفض أكثر من 4%

أسعار النفط تنخفض أكثر من 4%

أبرز المواد
يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”

يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”

أبرز المواد
مسؤول أمريكي سابق: قد نشهد حربا داخل “الناتو” بسبب تركيا

مسؤول أمريكي سابق: قد نشهد حربا داخل “الناتو” بسبب تركيا

أبرز المواد
اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة

اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة

أبرز المواد

أسعار النفط تنخفض أكثر من 4%

أسعار النفط تنخفض أكثر من 4%
http://almnatiq.net/?p=905119
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط انخفاضاً اليوم بأكثر من أربعة في المئة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضةً 1.71 دولار، أو 3.96 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.44 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولار للبرميل.

روابط ذات صلة

يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”

يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”
اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة

اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة
مسؤول أمريكي سابق: قد نشهد حربا داخل “الناتو” بسبب تركيا

مسؤول أمريكي سابق: قد نشهد حربا داخل “الناتو” بسبب تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*