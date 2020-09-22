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السعودية: نهدف إلى الانضمام للكثير من المعاهدات نهاية العام

السعودية: نهدف إلى الانضمام للكثير من المعاهدات نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=905145
المناطق_الرياض

شاركت المملكة؛ ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية افتراضيا في اجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء (61) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المنعقدة في مقرها الرئيس بمدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال المدة من 21 – 25 سبتمبر 2020م.

ورأس وفد المملكة المشارك في الجمعية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
وألقى كلمة المملكة بالنيابة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، التي قدم فيها التهنئة لدارين تانغ بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيدا بتوجه المنظمة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخدماتها.

وأشار إلى إيداع صك الانضمام إلى «اتفاق لوكارنو» و «اتفاق فيينا»، مؤكدا أن المملكة تستهدف الانضمام للكثير من المعاهدات في نهاية العام الجاري، مبينا أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملت على إنشاء لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واستحداث وتطوير بعض قوانين الملكية الفكرية.

كما تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تشييد احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بعدة حملات تفتيشية نتج عنها رصد أكثر من 1000 موقع إلكتروني وحجب 230 موقعاً منتهكاً، وإجراء عدد من الحملات التفتيشية لأكثر من 300 محل، ومصادرة أكثر من 5000 مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار في ختام كلمته إلى تنظيم المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة الـ20.

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