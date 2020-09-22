تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص

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http://almnatiq.net/?p=905151
المناطق_الرياض

قدمت العديد من مراكز التسوّق والمحلات التجارية تخفيضات كبيرة لزبائنها بمناسبة اليوم الوطني، فيما أعلنت بعض المراكز أنها ستبيع بضائعها بخصومات تصل إلى 70%. وتنوعت عروض تخفيضات اليوم الوطني ما بين عروض ترويجية، بشراء منتج والآخر مجانا، أو بيع المنتج الآخر بنصف السعر، وأعلنت وزارة التجارة أن شرط الحصول على تخفيضات اليوم الوطني يستمر حتى يوم 25 سبتمبر (بعد انتهاء اليوم الوطني بيومين). «عكاظ» رصدت خلال جولتها عددا من المحلات التجارية التي قدمت تخفيضات تلفت انتباه المتسوقين والمارة، شملت التخفيضات محلات الملابس، والمكتبات المدرسية، وتوفير المحلات معظم الشعارات الخاصة باليوم الوطني، إضافة إلى قيام محلات السيارات بتقديم عروض على أقساط السيارات، والمطاعم ببيعها وجبات بنصف السعر. وقال محمد باوزير بائع بمحل خردوات في جدة، إنه في كل عام يقبل الزبائن من مختلف الأعمار على الشراء من محله الذي يوفر التخفيضات، ويعتبر اليوم الوطني مربحا للكثير من المحلات التجارية.. وبين خالد إدريس زائر في أحد المحلات التجارية، أن ما يميز اليوم الوطني هو توفير معظم المحلات للأعلام السعودية والشالات والقبعات الخضراء والأساور والإكسسوارات التي تربط على اليدين والأعناق وعلى الرأس.

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