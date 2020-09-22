احدث الأخبار

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»
أبرز المواد
 تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص
أبرز المواد
 روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 274 ألفاً
أبرز المواد
 خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90
أبرز المواد
 صحيفة تكشف سر تغير استراتيجية إيران العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق!
أبرز المواد
 هل إيقاف الخدمات تمنع المقيم من تجديد الإقامة؟.. «الجوازات» تُجيب
أبرز المواد
 رفع الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة.. والكشف عن أسباب عدول المحكمة التجارية عن قرارها
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 74 ألفاً
أبرز المواد
 اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسس لحساب الصين
أبرز المواد
 السعودية: نهدف إلى الانضمام للكثير من المعاهدات نهاية العام
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وحائل والمدينة والشرقية
أبرز المواد
 استئصال ورم يزن 700 جرام من رقبة طفل رضيع في جازان
أبرز المواد
«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

أبرز المواد
تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص

تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص

أبرز المواد
روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 274 ألفاً

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 274 ألفاً

أبرز المواد
خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

أبرز المواد

رفع الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة.. والكشف عن أسباب عدول المحكمة التجارية عن قرارها

رفع الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة.. والكشف عن أسباب عدول المحكمة التجارية عن قرارها
http://almnatiq.net/?p=905158
المناطق_جدة

قررت المحكمة التجارية العدول عن قرارها السابق والقاضي بفرض الحراسة القضائية على أحد المستشفيات في جدة، وتمكين رئيس المديرين من ممارسة مهامه وفق نظام الشركات.

وأصدرت المحكمة قرارا بإيقاف أعمال الحارس القضائي الذي اختير من قبلها ومارس أعماله خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الحكم الجديد بكل الوسائل النظامية المتاحة من قبل الجهات المختصة في جميع الدوائر، وفقاً لـ”عكاظ”.

يذكر أن المحكمة التجارية قررت في وقت سابق سريان الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة بعد عزل رئيس مجلس المديرين من أعماله، واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه، فيما ذكرت مصادر أن إدارة المستشفى المعزولة ارتكبت 14 مخالفة جسيمة.

ووقع خلاف بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في تردي الوضع المالي والمهني للمستشفى، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى أمام القضاء، وصدر الحكم بفرض الحراسة وعزل مدير المستشفى.

روابط ذات صلة

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»
تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص

تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص
خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*