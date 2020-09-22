رفع الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة.. والكشف عن أسباب عدول المحكمة التجارية عن قرارها

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قررت المحكمة التجارية العدول عن قرارها السابق والقاضي بفرض الحراسة القضائية على أحد المستشفيات في جدة، وتمكين رئيس المديرين من ممارسة مهامه وفق نظام الشركات.

وأصدرت المحكمة قرارا بإيقاف أعمال الحارس القضائي الذي اختير من قبلها ومارس أعماله خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الحكم الجديد بكل الوسائل النظامية المتاحة من قبل الجهات المختصة في جميع الدوائر، وفقاً لـ”عكاظ”.

يذكر أن المحكمة التجارية قررت في وقت سابق سريان الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة بعد عزل رئيس مجلس المديرين من أعماله، واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه، فيما ذكرت مصادر أن إدارة المستشفى المعزولة ارتكبت 14 مخالفة جسيمة.

ووقع خلاف بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في تردي الوضع المالي والمهني للمستشفى، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى أمام القضاء، وصدر الحكم بفرض الحراسة وعزل مدير المستشفى.