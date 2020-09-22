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«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

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«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»
http://almnatiq.net/?p=905170
المناطق_الرياض

أكد الخطوط السعودية، أن المواطنين السعوديين معفون من تقديم فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، عند عودتهم إلى المملكة؛ حيث جاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين قائلًا: «هل الأطفال المسافرون على الخطوط السعودية خلال هذه الفترة يحتاجون لعمل مسحات أم لا؟».   ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نأمل منك الاطلاع على إرشادات واشتراطات السفر بسبب فيروس كورونا عبر زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

ومن ضمن اشتراطات وإرشادات السفر الخاص بالخطوط السعودية، ما يلي: «يجب على جميع الضيوف الواصلين (ما عدا المواطنين السعوديين) ولكل الأعمار تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة خلال 48 ساعة من وقت إجراء الاختبار حتى وقت وصول الراكب إلى المملكة، ولن يسمح للضيوف الذين لا يحملون شهادة فحص سلبية من صعود الطائرة». وجددت الخطوط السعودية التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية قائلةً: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر».

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