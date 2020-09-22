الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق الثلاثاء 22 سبتمبر في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب، أمس الاثنين. هذا وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل. ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2293.71 دولار للأونصة.