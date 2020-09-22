احدث الأخبار

البرازيل: 13 ألف إصابة بـكورونا و277 وفاة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار
أبرز المواد
 “إيداع”: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال
أبرز المواد
 تحذير من الأرصاد: أتربة مُثارة وتدني الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة
أبرز المواد
 السعودية: إنشاء مركزاً للتصنيع والإنتاج المتقدم لزيادة الصادرات
أبرز المواد
 «الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين العائدين من تقديم فحص «PCR»
أبرز المواد
 تخفيضات الـ 50 % الأبرز في الأسواق.. و4 أيام لانتهاء استقبال التراخيص
أبرز المواد
 روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 274 ألفاً
أبرز المواد
 خفض أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90
أبرز المواد
 صحيفة تكشف سر تغير استراتيجية إيران العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق!
أبرز المواد
 هل إيقاف الخدمات تمنع المقيم من تجديد الإقامة؟.. «الجوازات» تُجيب
أبرز المواد
 رفع الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة.. والكشف عن أسباب عدول المحكمة التجارية عن قرارها
أبرز المواد
البرازيل: 13 ألف إصابة بـكورونا و277 وفاة خلال 24 ساعة

البرازيل: 13 ألف إصابة بـكورونا و277 وفاة خلال 24 ساعة

أبرز المواد
الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

أبرز المواد
“إيداع”: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

“إيداع”: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

أبرز المواد
تحذير من الأرصاد: أتربة مُثارة وتدني الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة

تحذير من الأرصاد: أتربة مُثارة وتدني الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة

أبرز المواد

الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار
http://almnatiq.net/?p=905185
المناطق_وكالات

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق الثلاثاء 22 سبتمبر في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب، أمس الاثنين. هذا وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل. ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2293.71 دولار للأونصة.

روابط ذات صلة

البرازيل: 13 ألف إصابة بـكورونا و277 وفاة خلال 24 ساعة

البرازيل: 13 ألف إصابة بـكورونا و277 وفاة خلال 24 ساعة
“إيداع”: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

“إيداع”: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال
تحذير من الأرصاد: أتربة مُثارة وتدني الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة

تحذير من الأرصاد: أتربة مُثارة وتدني الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*