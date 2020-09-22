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مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية 

مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية 

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مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية 

مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية 
http://almnatiq.net/?p=905188
المناطق_بريدة

أعلنت مسابقة مجسم وطن عن فوز مشروعي “طموحنا عنان السماء” و”ميدان العرضة” في الموسم الثاني للمسابقة وذلك في مساري المشاة والمناطق العامة، حيث تم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة التحكيم باعتماد عدة معايير تضمنت الفكرة التصميمية، الميزات الحسية، التفاصيل الإنشائية، والأهداف الاجتماعية. وبعد فرز ما يزيد عن 30 مشاركة من مختلف مناطق المملكة وبمختلف التخصصات تم الانتهاء من وضع القائمة القصيرة للمرشحين ومن ثم اختيار الفائزين ليتم الإعلان عنهم في اليوم الوطني التسعين، هذا وسيتم تنفيذ التصاميم الفائزة من قبل رعاة من القطاع الخاص وبإشراف من الفوزان القابضة وستدشن في اليوم الوطني الواحد والتسعين العام المقبل.  

من جهته صرح المشرف العام على الجائزة الدكتور مشاري النعيم “أن الهدف من المسابقة تفاعلي مبينا انها جائزة وطنية سنوية تحث على الابتكار واستنباط أفكار متجددة و تعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن وتساهم في اثراء ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة لإضافة لمسة جمالية للمدن السعودية مؤكدا ان القائمين على المسابقة حريصين على ان تكون النسخة الحالية للمسابقة تطويرية وتحفيزية وملهمة للمسابقات في الأعوام القادمة ، موضحا ان المشاركات تم تصفيتها لتصل الى 14 مشاركة في القائمة القصيرة وتم تقسيمها الى مجموعتين وبعدها تم اختيار الفائزين ضمن معايير إضافية تتسم بقوة الطرح الفكري، وأصالة الفكرة وجمالية المنتج والتكوين وجدة الفكرة. وأشار إلى ان المسابقة تتضمن مسارين مختلفين حيث يتيح المسار الأول ابتكار تصميم يتم تنفيذه في أحد الدوارات، وبينما يختص المسار الثاني بممرات المشاة أو المناطق العامة”.  

يذكر أن جائزة مجسم وطن هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة وطنية سنوية تستقطب الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام، وقد فاز في الموسم الأول للمسابقة فريق دوار البيرق والذي تم تدشينه بواسطة اكسترا بالشراكة مع بلدية الخبر في دوار العزيزية خلال اليوم الوطني التسعين.  

وتعمل مبادرة مجسم وطن على إدارة المسابقة وفق معايير لاختيار التصاميم، ودراسة تطبيقها هندسياً، واختيار الرعاة والداعمين من القطاع الخاص، ودراسة عقود التنفيذ وكفاءة المقاولين، كما وتعمل بالشراكة مع البلديات المعنية على تحديد المواقع المناسبة واستخراج كافة التراخيص اللازمة وتقديم العمليات المساندة لتنفيذ المشاريع وإدارتها. 

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