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الأمير «خالد بن سلمان»: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن

الأمير «خالد بن سلمان»: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن
http://almnatiq.net/?p=905202
المناطق_الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الرياض للوصول لسلام شامل ودائم في اليمن.

وأضاف نائب وزير الدفاع بمناسبة اليوم العالمي للسلام: “نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلامٍ شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض”.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.

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