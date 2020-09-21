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مدير تعليم تبوك : اليوم الوطني ذكرى مجيدة لقصص الكفاح والبطولة

مدير تعليم تبوك : اليوم الوطني ذكرى مجيدة لقصص الكفاح والبطولة

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مدير تعليم تبوك : اليوم الوطني ذكرى مجيدة لقصص الكفاح والبطولة

مدير تعليم تبوك : اليوم الوطني ذكرى مجيدة لقصص الكفاح والبطولة
http://almnatiq.net/?p=905203
المناطق_فايز السميري
اليوم الوطني لبلادنا الغالية يمثل مناسبة عزيزة علينا جميعاً تتكرر كل عام فنستلهم منها قصص البطولة والشجاعة لمؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ َ. طيب الله ثراه – والذي استطاع بفضل الله وتوفيقه توحيد المملكة العربية السعودية وقيادة شعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار.
عــــــام جديد يمثل 90. يضاف الى التاريخ المجيد للوطن وصفحة مضيئة تضئ الى سجــل حافل بالانجاز والخيــــر والســــلام  وذكـــرى جـــديده لتــــوحيد هذا الكيــــان العظيم .
ويعُد التعليم ومنذ بزوغ فجر هذه البلاد أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن ويتطلع إلى مخرجاته لأن طلاب اليوم وطالباته هم المستقبل الذي يبني عليه الوطن آماله، ولذلك اهتمت حكومتنا أعزها الله بهذا القطاع ودعمته إيماناً منها بأن التعليم هو ركن التنمية، وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد، وبناء إنسان سعودي قادر على الإسهام في التنمية بكل صورها والحفاظ عليها واستدامتها.
وتأتي رؤية المملكة ” 2030 ” الخطة التنموية الأكبر في تاريخ المملكة، وتُعد أوسع خطة تحول اقتصادي وطني، وهي بمثابة قفزة تنموية نحو تحقيق تطلعات ولاة أمرنا – حفظهم الله‪ – . ‬و هذه الرؤية جاءت لتركز على مجتمع حيوي واقتصاد مُزدهر ووطن طموح يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على رجال الوطن وسواعد شبابه , إيماناً بأنهم هم الثروة الحقيقية التي يُستثمر فيها ، وكان التعليم ومخرجاته مرتكزاً أساسياً في الرؤية، ليُناسب بذلك سوق العمل وما يطمح إلية الوطن في إخراج جيل يعتمد بعد الله على قدراته الكامنة .
ويطيب لي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أذكّر إخواني وأخواتي في أسرة تعليم بمنطقة تبوك بالأمانة التي حملوها وأن يكونوا قدوة حسنة في تعميق معاني الولاء والانتماء والوفاء لثرى هذا الوطن المعطاء والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته لتنعم الأجيال القادمة بإذن الله بمستويات عليا من الرفاهية والنهضة الاجتماعية والثقافية والعلمية .
كما يسرني والأسرة التعليمية في المنطقة أن أرفع صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة تبوك وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة داعين الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار وأن يوفق أبناء وبنات الوطن في كل مجال ويسدد على دروب الخير خُطاهم ويحفظ وطننا ويرفع من سمعته ويزيد من تمكينه.

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