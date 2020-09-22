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عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي

عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي

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عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي

عملية أمنية غرب العراق للقضاء على فلول “داعش” الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=905214

نفذت القوات الأمنية العراقية اليوم عملية أمنية لتفتيش منطقة الجزيرة غرب العراق, للقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم بأن العملية الأمنية التي حملت اسم “أسود الجزيرة رقم 1” تنفذ بمشاركة ثلاث قيادات عسكرية هي, عمليات الجزيرة وعمليات غرب نينوى وعمليات صلاح الدين، بإشراف من قيادة القوات البرية.

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