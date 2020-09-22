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القيادة تتلقى برقيات تهان من قادة دول بمناسبة اليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=905224
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد برقيات تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
كما تلقىا برقيتي تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتلقىا برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وعبر عن خالص تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتهاني سموه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

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