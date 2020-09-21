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أمير نجران يكرم استشاري أورام حقق إنجازًا طبيًا على مستوى الشرق الأوسط

أمير نجران يكرم استشاري أورام حقق إنجازًا طبيًا على مستوى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=905282
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، استشاري جراحة القولون والمستقيم وجراحة الأورام الدكتور محمد بن صالح بن حمد اليامي، لتحقيقه إنجازًا طبيًّا سعوديًّا، هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بإجراء عمليات باستخدام تقنية “باي باك” في علاج الأورام السرطانية في الأغشية غير القابلة للاستئصال، وذلك عن طريق بث العلاج الكيماوي المبخّر بواسطة المنظار، حيث سجل مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بمدينة نجران نجاحًا في إجراء 17 عملية بهذه التقنية.
وأعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بما حققه الطبيب اليامي، مؤكدًا أن هذا التميّز يثبت كفاءة المواطن السعودي، المخلص في تعزيز مكانة وطنه بين العالم، نحو رؤية المملكة 2030.
حضر مراسم التكريم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

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