مدير تعليم مكة : اليوم الوطني الـ 90 ذكرى خالدة نستذكر فيها ملامح البناء لمسيرة الوطن

مكة - عادل الزهراني

قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات تعليم مكة خالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، مجدداً لهم البيعة والولاء والسمع والطاعة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة: نستذكر في الاحتفال باليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية ملاحم البطولات وتضحيات العظماء وتأريخ الأمجاد والعز وهذه المناسبة الوطنية تأتي لنقل تأريخ الوطن الشامخ بقيمه ودعائمه الثابتة لأجياله جيلا بعد جيل، مضيفاً أننا في يوم الوطن وفي كل يوم نقف إجلالاً وإكباراً لجهود حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي عززت يوماً بعد يوم مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً في كل حدث وكل مناسبة وجعلت مواطنيها ورفاهيتهم من أولوياتها ، وفي هذه الذكرى نؤكد انتمائنا لهذا الوطن وحبه، وولائنا لقيادتنا الحكيمة وإيماننا بوطنيتنا ودورنا في البناء والنهضة، معتزين بهويتنا السعودية العربية الإسلامية ومدركين لدورنا تجاه الدين والوطن، فخورين ومعتزين بما يشهده الوطن من حركة تقدميّة وتطويرية تبني الوطن نحو السؤود، يحفه الأمن والأمان ويزخر بالعلم والمعرفة في كافة المجالات التنموية والمعرفية وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل تمسك حكومتنا الرشيدة بالعقيدة الإسلامية وما توليه من اهتمام وبذل في كافة المجالات .

وأكد الزائدي إلى أن الوطن يعيش نهضة متنوعة وفق رؤية ٢٠٣٠ هذه الرؤية التي خطها خادم الحرمين الشرفين؛ لتكون الدرب النيّر الذي تسير عليه الأجيال القادمة نحو التقدم والتطور لتبني حضارة مفارقة عن كل الحضارات وهي بصمة تختلف بها المملكة عن باقي الدول؛ لأننا الآن نعيش في ركب التقدم السريع التقني والمعرفي، لذا جاءت هذه الرؤية لتضعنا في مسار التقدم والنماء، فهي رؤية طموحة جاءت عن فهم واعٍ لمتطلّبات المرحلة واستشراف المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، والتي كان من أهمّ ركائزها التأكيد على دور رأس المال البشري في تدعيم أسس النهضة والتطوّر والازدهار.

وأشار الزائدي أن من ضمن اهتمامات دولتنا رعاها الله اهتمامها بالمواطن والمقيم حيث جعلت سلامتهم وصحتهم أولاً وما بذلته الدولة خلال جائحة فايروس كورونا لهو خير دليل وبرهان على هذا الاهتمام وكيف نجحت في مواجهة تحدي التحوّل الكامل نحو التعليم الإلكتروني خلال هذه الأزمة ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلٍ للحالات الاستثنائية وهي بذلك تكمل مسيرة نجاحات متسارعة ومتتالية على جميع الأصعدة التعليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تُعد خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع وحضور المملكة عالمياً تنموياً واقتصادياً .

واختتم الزائدي حديثه بالدعاء لجنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي بأن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم ويمكنهم ولأبطال الصحة كل التقدير والاحترام لما بذلوه ويبذلونه من جهود عظيمة في مكافحة فايروس كورونا ،مشيدًا بأبطال التعليم الذين واكبوا التحول الكامل للتعليم من التعليم الحضوري للتعليم عن بعد بكل همة وجد ومثابرة، متجاوزين كافة التحديات، مؤمنين برسالتهم التربوية وانتمائهم الوطني وحرصهم على أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية وتجويد نواتج التعلم في هذه الظروف الاستثنائية، داعياً الله أن يجعل لهذه البلاد مجداً دائماً في ظل حكومته الرشيدة وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز_ حفظه الله _ وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الإسلام .