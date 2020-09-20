أكثر من 147 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

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قدم مستشفى طريف العام خدماته لأكثر من 147 ألف مستفيد خلال العام المنصرم، حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ 87633 ألف مراجع، و 60168 مراجعاً للعيادات الخارجية، كما تم تنويم 6464 مريضاً وعمل 33989 أشعة متنوعة للمرضى، وإجراء 640019 فحصاً مخبرياً وعمل 4884 جلسة غسيل كلوي .

يشار إلى أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة وهي مركز للقلب، و 3 مراكز للسكري، و 3 مراكز للكلى، و 3 للأسنان، إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ، والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .