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“مسام” ينتزع 1,464 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر

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“مسام” ينتزع 1,464 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر

“مسام” ينتزع 1,464 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=905297

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020م، من انتزاع 1,464 لغمًا منها لغما واحدا مضادا للأفراد، و 326 لغمًا مضادة للدبابات و1,105 ذخائر غير متفجرة، و32 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 186,545 لغما زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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