الشرقية تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

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http://almnatiq.net/?p=905302
المناطق - الدمام
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أنهت الجهات العاملة في المنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التسعين، تحت شعار “همة حتى القمة”.

وقد تزينت شوارع المنطقة الشرقية بالأعلام والإضاءات الخضراء، إضافةً إلى اللوحات التي حملت معالم رئيسية لمحافظات المنطقة الشرقية، شملت قصر الإمارة القديم بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”، وعدد من المعالم الأثرية والمجسمات الجمالية في المنطقة.

وتشهد الواجهة البحرية بكورنيش الدمام عروض الألعاب النارية، إضافةً إلى عروض ستقام في كورنيش الخبر، وكذلك في محافظة الجبيل على شاطئ الفناتير، وممشى السيف الشرقي.

فيما تنظم الهيئة العامة للترفيه عرضاً جوياً بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وأكثر من 60 طائرة عسكرية ومدنية، وحفل غنائي يقام في الصالات الرياضية بالدمام.

كما تشهد المنطقة عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية، تقام ما بين عدة مواقع، ويقام عددٌ منها عبر لقاءات افتراضية.

وأكدت إمارة المنطقة الشرقية -في برقية موجهة للجهات المنظمة للاحتفالات- أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية لكل نشاط، والتقيد بإجراءات السلامة، والتأكد من التزام جميع المشاركين بها، ويأتي على رأسها الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة المناسبة، داعيةً الجميع للتعاون في إنجاح هذه المناسبة العزيزة، بالتزامهم بالتعليمات الصادرة، وتجاوبهم مع رجال الأمن في الميدان القائمين على تنظيم الاحتفالات، والإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات أو تجمعات مخالفة، متمنيةً للجميع السلامة، وللوطن دوام التقدم والازدهار.

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