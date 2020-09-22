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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء و ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء و ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء و ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء و ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=905306
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .
كما تلقى الملك المفدى – أيده الله – برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

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