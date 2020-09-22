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أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني

أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني

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أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني

أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=905309
المناطق - تبوك
أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها في مدن ومحافظات المنطقة جميع الاستعدادات والتجهيزات ابتهاجاً بيوم الوطن في عامه التسعين إضافة الى تهيئة الحدائق العامة والطرق.
وتوشحت المنطقة بالأعلام الخفاقة واللوحات المعبِّرة والإضاءة الخضراء والشاشات الجمالية في الطرق الرئيسية والمحورية والميادين العامة والجسور والكباري كما جرى تزيين مبنى الأمانة ومعرض ومركز احتفالات الأمانة بالإضاءة الخضراء لمشاركة المواطنين والمقيمين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.
وتأتي استعدادات أمانة منطقة تبوك من أجل إظهار اليوم الوطني بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار  حيث نشرت الأمانة 17500 علم وطني في الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين إلى جانب تركيب الكشافات وإنارات الزينة الخضراء وتركيب اللوحات الاحتفالية بمختلف الأحجام تحمل صور القيادة الرشيدة والعبارات الوطنية التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب كما جهزت أكثر من 5000 هدية لتوزيعها على سالكي الطرق داخل المدنية والمحافظات.
الى جانب ذلك تنظم أمانة تبوك فعالية رئيسية الكترونية بطريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز وذلك من خلال عرض مرئي عبر الشاشات التلفزيونية والذي يحاكي مسيرة القيادات الرشيدة لمملكتنا الحبيبة والاغاني الوطنية إضافة إلى تنظيم مشاركة مجتمعية الكترونية تتيح للسكّان المشاركة بهذه المناسبة وعرضها على الشاشات التلفزيونية تعبيرًا منهم عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن إضافة إلى إطلاق بادرة للتشجير يشارك بها عدد من المتطوعين والأهالي في تنفيذ مشاريع تشجير داخل الأحياء وذلك إسهاماً منها في زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة وتشجيعاً على تحسين البيئة حيث يتم استثمار اليوم الوطني لتنفيذ مبادرة زيادة وتيرة التشجير ليكون هذا اليوم الغالي هو يوم زراعة الأشجار من قبل المتطوعين من سكان المنطقة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة والفعاليات.

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