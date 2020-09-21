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أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني

أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني

منطقة عسير
أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني

أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني

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الشرقية تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

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أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني

أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=905316
المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها كافة استعدادتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، بإشرافِ ومتابعةِ سمو أمير المنطقة، حيث قامت الأمانة بتهيئة كافة المرافق البلدية، وكذلك المواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أكملت جاهزيتها من خلال تركيب أكثر من ٢٨ ألف علم، وتركيب ٢٣٠٠ لوحة تعريفية باليوم الوطني تحمل صور ولاة الأمر وبعض العبارات الخاصة باليوم الوطني.
كما سينطلق من مبنى أمانة عسير هايكنق الجنوب بمشاركة عددٍ من هواة المشي للمسافات الطويلة، وذلك برحلة سير على الأقدام بمسافة ٩٠ كلم متواصلةً وصولاً إلى محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والعودة إلى أبها، كما شرعت الأمانة في توزيع  الأعلام والهدايا على زوار الحدائق والأسواق وتزيين مبنى الأمانة بالإضاءة الخضراء، وستقام فعالية لهواة الرسم الحر بساحة الأمانة تستمر ثلاثة أيام، كما ستقيم الأمانة مسابقةً لأفضل صورة معبرة عن اليوم الوطني بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، إضافة إلى أن قيامها بتهيئة المواقع بالمنطقة بالزهور، كما ستشرف على إطلاق مبادرة زراعة ٩٠ شجرة في إحدى حدائق الأحياء بمشاركة أعضاء المجلس البلدي وعدد من المتطوعين.

 

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