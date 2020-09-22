احدث الأخبار

بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90
أبرز المواد
 الأمير فهد آل سعود : نحتفل بـــ”اليوم الوطني الــ “٩٠” مستحضرين بكل فخر ما حققه المؤسس الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي مدير فرع صندوق التنمية الزراعية ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس محكمة التنفيذ ومساعده
المنطقة الشرقية
 ترقية الدكتور سفر المدرع إلى أستاذ مُشارك
منطقة الرياض
 أمانة منطقة جازان تُنهي إستعداداتها للإحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة
منطقة جازان
 جامعة “المؤسس” تبدأ تسليم طلاب السنة التحضيرية بطاقاتهم الجامعية والبنكية وسط إجراءات احترازية
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة تحيا السعودية
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني
منطقة عسير
 أمانة منطقة تبوك تكمل الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء و ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90
أبرز المواد
بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

أبرز المواد
الأمير فهد آل سعود : نحتفل بـــ”اليوم الوطني الــ “٩٠” مستحضرين بكل فخر ما حققه المؤسس الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”

الأمير فهد آل سعود : نحتفل بـــ”اليوم الوطني الــ “٩٠” مستحضرين بكل فخر ما حققه المؤسس الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي مدير فرع صندوق التنمية الزراعية ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يلتقي مدير فرع صندوق التنمية الزراعية ويتسلم التقرير السنوي

منطقة القصيم

جامعة “المؤسس” تبدأ تسليم طلاب السنة التحضيرية بطاقاتهم الجامعية والبنكية وسط إجراءات احترازية

جامعة “المؤسس” تبدأ تسليم طلاب السنة التحضيرية بطاقاتهم الجامعية والبنكية وسط إجراءات احترازية
http://almnatiq.net/?p=905324
المناطق - جدة

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادتي شؤون الطلاب ، والقبول والتسجيل في توزيع البطاقات البنكية والجامعية لطلاب السنة التحضيرية ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك عبر خدمة التوصيل للمنازل ، بالتعاون مع البريد السعودي ، وتسليم الراغبين منهم استلامها حضورياً من الجامعة .

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عمادتي شؤون الطلاب ، والقبول والتسجيل شكلت فرق عمل أشرفت على عملية فرز وتدقيق المعلومات الخاصة بالطلبة من خلال مراحل تجهيز البطاقات البنكية والجامعية وايصالها عبر البريد السعودي لمنازلهم مشيراً إلى أنه تم تجهيز القرية الرياضية لاستقبال الراغبين بالاستلام حضورياً وسط إجراءات صحية وتنظيميه والالتزام بالتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى توزيع الطلاب على أوقات محددة لضمان عدم التزاحم وقدم شكره الجزيل لمنسوبي عمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل على نجاح التنظيم وخدمة الطلاب بكل سهلة ويسر .

وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي أن الجهود المتظافرة بين عمادتي شؤون الطلاب والقبول والتسجيل تكللت بالنجاح وذلك بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

وكانت قد دعت عمادة شؤون الطلاب الطلبة الجدد للدخول عبر الرابط وتسجيل رغباتهم في استلام البطاقات الجامعية والبنكية إما عن طريق التوصيل للمنازل أو الحضور واستلامها من الجامعة، حيث تم توزيع الطلاب في أوقات محددة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الصحية، وقد بلغ عدد الطلبة أكثر من 10 آلالف طالب وطالبة.

 

روابط ذات صلة

مدير تعليم مكة : اليوم الوطني الـ 90 ذكرى خالدة نستذكر فيها ملامح البناء لمسيرة الوطن

مدير تعليم مكة : اليوم الوطني الـ 90 ذكرى خالدة نستذكر فيها ملامح البناء لمسيرة الوطن
خيركم : اليوم الوطني.. نجاحات تتخطى أعتى الازمات

خيركم : اليوم الوطني.. نجاحات تتخطى أعتى الازمات
كفى تطّلع على برامج تأهيل المتعافين بالمراكز التأهيلية التخصصية

كفى تطّلع على برامج تأهيل المتعافين بالمراكز التأهيلية التخصصية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*