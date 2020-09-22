جامعة “المؤسس” تبدأ تسليم طلاب السنة التحضيرية بطاقاتهم الجامعية والبنكية وسط إجراءات احترازية

المناطق - جدة

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادتي شؤون الطلاب ، والقبول والتسجيل في توزيع البطاقات البنكية والجامعية لطلاب السنة التحضيرية ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك عبر خدمة التوصيل للمنازل ، بالتعاون مع البريد السعودي ، وتسليم الراغبين منهم استلامها حضورياً من الجامعة .

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عمادتي شؤون الطلاب ، والقبول والتسجيل شكلت فرق عمل أشرفت على عملية فرز وتدقيق المعلومات الخاصة بالطلبة من خلال مراحل تجهيز البطاقات البنكية والجامعية وايصالها عبر البريد السعودي لمنازلهم مشيراً إلى أنه تم تجهيز القرية الرياضية لاستقبال الراغبين بالاستلام حضورياً وسط إجراءات صحية وتنظيميه والالتزام بالتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى توزيع الطلاب على أوقات محددة لضمان عدم التزاحم وقدم شكره الجزيل لمنسوبي عمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل على نجاح التنظيم وخدمة الطلاب بكل سهلة ويسر .

وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي أن الجهود المتظافرة بين عمادتي شؤون الطلاب والقبول والتسجيل تكللت بالنجاح وذلك بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

وكانت قد دعت عمادة شؤون الطلاب الطلبة الجدد للدخول عبر الرابط وتسجيل رغباتهم في استلام البطاقات الجامعية والبنكية إما عن طريق التوصيل للمنازل أو الحضور واستلامها من الجامعة، حيث تم توزيع الطلاب في أوقات محددة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الصحية، وقد بلغ عدد الطلبة أكثر من 10 آلالف طالب وطالبة.