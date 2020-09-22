ترقية الدكتور سفر المدرع إلى أستاذ مُشارك

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أقر المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ترقية الدكتور سفر بن بخيت المدرع عضو هيئة التدريس في كلية التربية بوادي الدواسر ، إلى رتبة أستاذ مُشارك .

ويُعد الدكتور سفر الذي يشغل العديد من اللجان ما بين عضوية ورئيس ، وعضو في المجلس البلدي بوادي الدواسر من الكوادر الوطنية والقيادات الكشفية المؤهلة والمتميزة ، وسبق وأن عمل عميداً لكلية الآداب والعلوم بالمحافظة عدة سنوات ، ويحمل المدرع درجة الماجستير في الإدارة والتخطيط من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ، وماجستير مناهج وإشراف تربوي بتقدير ممتاز ، ودرجة الدكتوراه في المناهج وتقنيات التعليم بتقدير ممتاز من نفس الجامعة ، ودكتوراه في الادارة التربوية بتقدير ممتاز من جامعة اليرموك .

تهانينا للدكتور سفر وبالتوفيق إلى الدرجات العليا .