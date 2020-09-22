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أمير القصيم يعقد اجتماعاً بشأن تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو

أمير القصيم يعقد اجتماعاً بشأن تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو

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بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

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ترقية الدكتور سفر المدرع إلى أستاذ مُشارك

ترقية الدكتور سفر المدرع إلى أستاذ مُشارك
http://almnatiq.net/?p=905341
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أقر المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ترقية الدكتور سفر بن بخيت المدرع عضو هيئة التدريس في كلية التربية بوادي الدواسر ، إلى رتبة أستاذ مُشارك . 

ويُعد الدكتور سفر الذي يشغل العديد من اللجان ما بين عضوية ورئيس ، وعضو في المجلس البلدي بوادي الدواسر من الكوادر الوطنية والقيادات الكشفية المؤهلة والمتميزة ، وسبق وأن عمل عميداً لكلية الآداب والعلوم بالمحافظة عدة سنوات ، ويحمل المدرع درجة الماجستير في الإدارة والتخطيط من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ،  وماجستير مناهج وإشراف تربوي بتقدير ممتاز ، ودرجة الدكتوراه في المناهج وتقنيات التعليم بتقدير ممتاز من نفس الجامعة ، ودكتوراه في الادارة التربوية بتقدير ممتاز من جامعة اليرموك . 

تهانينا للدكتور سفر  وبالتوفيق إلى الدرجات العليا . 

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