نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس محكمة التنفيذ ومساعده

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس محكمة التنفيذ بالدمام فضيلة الشيخ عبدالله آل سيف، يرافقه مساعد رئيس المحكمة المعين حديثاً فضيلة الشيخ عاصم العتيبي.

ونوه سموه إلى ما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من إجراءات طورت العمل في المرافق العدلية، وأسهمت في تسريع تنفيذ الأحكام، عبر إيجاد المحاكم المتخصصة، وتعزيز التحول نحو استخدام التقنية في المعاملات العدلية، الأمر الذي انعكس بشكلٍ إيجابي على موقع المملكة في مختلف المؤشرات الدولية، وأكد سموه ضرورة رفع الوعي بما استجد من أنظمة، ومعالجة القضايا الواردة بما يضمن أداء الحقوق لأهلها، متمنياً سموه للشيخ العتيبي التوفيق في مهام عمله.