خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقيات تهان من كل من : صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى الملك المفدى – أيده الله – برقيات تهان : من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

و تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهان من كل من : صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد – حفظه الله – برقيات تهان : من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.