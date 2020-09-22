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بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

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بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=905358
المناطق - حوطة بني تميم

أنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني 90.

حيث قامت البلدية بتركيب سارية العلم السعودي وتركيب أكثر من ألفين علم للمملكة وعقود الإنارة في الطرق والميادين العامة.

كما قامت بتركيب أكثر من 40 لوحة في الطرق تحمل صور وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة ، بالإضافة إلى تجهيز المنتزه البري، والذي سيشهد انطلاق 90 قذيفه للألعاب النارية وشعلة خضراء لتضيء سماء المحافظة بمشاعر البهجة والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني ان اليوم الوطني سيشهد  إطلاق العديد من البرامج والفعاليات تحت اجراءات احترازية ووقائية صحية، حيث سيكون هناك مسابقات وجوائز لأفضل صورة ومشاركة المواطنين بمشاعر الفرح باليوم الوطني عن طريق ارسالها لفريق التنظيم وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الرسمية للبلدية، كما سيكون هناك مبادرة توزيع الاشجار لزراعتها أمام المنازل.

وبين “القحطاني” بأن البلدية ستقوم بتوزيع أكثر من ألفين هدية وطنية تحتوي على الأعلام والقبعات والشالات المطرزة بالشعارات الوطنية الخضراء وستوزع على أبناء المحافظة ليشاركوا الوطن هذه الذكرى الغالية.

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