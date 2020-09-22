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أمير القصيم يعقد اجتماعاً بشأن تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو

أمير القصيم يعقد اجتماعاً بشأن تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو
http://almnatiq.net/?p=905361
المناطق - بريدة
 

عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد , وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا ، اليوم , في قاعة الاجتماعات بالإمارة ، اجتماعاً بخصوص تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو.

 

واستمع سموه من قبل نائب رئيس الفريق التوجيهي عبدالله الوابلي عن تفاصيل تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو , والقائمة على فئة التنوع الثقافي الى معالم للصناعات الإبداعية كعامل رئيسي في تنميتها الحضرية , والمشتملة على الحرف والفنون , والفنون الإعلامية , والتصاميم , وصناعة الأفلام , والادب , وغيرها من تفاصيل , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة ودعمه اللامحدود لانجاح مثل هذه الخطوات المباركة.

 

وأكد سموه على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- ، تعمل لكل ما يخدم مدن ومناطق المملكة تنموياً وخدمياً وكل ما يحقق رفعة المواطن السعودي في عدة مجالات صحية وثقافية وخدمية وغيرها من الإحتياجات ، مؤكداً ذلك باتخاذها مبكراً قرارات حازمة وشجاعة لمواجهة جائحة كورونا التي تترجم اهتمامها بالإنسان كونه في رأس أولوياتها.

 

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاجتماع : إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أهلت ووضعت حلول مبتكرة لتكون مدينة بريدة مسجلة في المنظمة ، لافتاً الانتباه إلى أهمية دعم كل المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ودعم القطاع الخاص لضمان استدامته ، مستذكراً بمساعدة المملكة السخية لمنظمة الصحة العالمية.

 

وختم سموه كلمته بالقول “نرجو أن يسهم اجتماعنا اليوم في تبادل الأفكار والتواصل بيننا لتعزيز أهداف منظمة “اليونسكو” في تسجيل مدينة بريدة في المنظمة ، التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة الحكيمة ، ونسأل الله أن يديم أمننا ورخائنا وقادتنا ، وأن يمتعهم بالصحة والأمن والاستقرار

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