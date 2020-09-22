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” محافظ الليث ” يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

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” محافظ الليث ” يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

” محافظ الليث ” يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=905364
مكة - عادل الزهراني
افتتح محافظ الليث الأستاذ عمران بن حسن الزهراني ، وبحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، فعاليات ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والذي أقامته إدارة التعليم ،  بمشاركة عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية ، والعمد وشيوخ القبائل والمؤثرين والإعلاميين والمثقفين.

وأشاد محافظ الليث الأستاذ عمران بن حسن الزهراني خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى بجهود وزارة التعليم، وحرصها على تفعيل الجانب التقني من خلال انطلاقة العام الدراسي عن بعد ، بهدف خدمة أجيال هذا الوطن،  وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ، لوقاية الطلاب و الطالبات من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ،  كما أثنى على جهود منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافظة الليث في خدمة طلاب وطالبات المحافظة ومراكزها وقراها وحرصهم على تقديم الرعاية التربوية و التعليمية و الاجتماعية لهم .

بدوره أكد  مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي حرص إدارة التعليم على تعزيز الشراكة والعلاقة مع الأسرة والمجتمع ، لاسيما في مثل هذا الظروف الاستثنائية والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا ، لضمان استمرار أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في رحلتهم التعليمية عن بعد ، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها البدائل التعليمية عبر منصة مدرستي ، وشبكة قنوات عين التعليمية .

وثمن مدير التعليم لأولياء أمور الطلاب والطالبات دورهم في متابعة أبنائهم ودعمهم لهم عبر مسارات التعليم الإلكتروني، ودعاهم إلى التكامل والتعاون مع المدرسة ، كما أشاد بدور المؤسسات الخيرية والتنموية بالمحافظة وما قدمته من جهود كبيرة لدعم بعض الأسر منذ انطلاقة الدراسة عن بعد ، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وشرائح الإنترنت.

وأكد على أهمية دور عمد الأحياء والمشايخ والمؤثرين في توجيه المجتمع ، و نشر ثقافة التعليم عن بعد ، ورفع مستوى الوعي والحرص لدى الأسر وأولياء الأمور لحث أبنائهم على التفاعل والتواجد عبر منصات التعليم .

وكان الملتقى قد تضمن عدداً من المحاور وأوراق العمل ومن أبرزها :
استراتيجية وزارة التعليم لدعم مسارات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، وقدمها مدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي .

– عرض مبادرة ( سجلني ) لدعم ومساندة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمعالجة المشكلات في منصة مدرستي وبرنامج ( Teams) , وقدمها مدير وحدة تطوير المدارس الأستاذ علي بن عبدالله الزهراني .

-الأدوار التربوية للأسرة في دعم التعليم عن بعد وقدمها مدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي .

-نماذج لحصص دراسية افتراضية متزامنة قدمها مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي .

-جهود المؤسسات الاجتماعية في تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، وقدمها رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث الأستاذ عباس بن محمد المهابي .

وعلى صعيد آخر دشن محافظ الليث ومدير التعليم مسابقة مدرستي الرقمية والتي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، وتستهدف المسابقة مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة.

وفي نهاية الملتقى ناقش محافظ الليث ومدير التعليم مع الحاضرين أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المستخدمين ، واستمعا إلى أبرز المطالب للسعي  بإيجاد الحلول المناسبة لها .

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