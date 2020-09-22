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محافظ حفرالباطن : اليوم الوطني ذكرى لحضارة تأسست على يد القائد الملك المؤسس

محافظ حفرالباطن : اليوم الوطني ذكرى لحضارة تأسست على يد القائد الملك المؤسس
http://almnatiq.net/?p=905393
المناطق - حفرالباطن

أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني بأننا نعيش هذا اليوم ذكرى الاحتفال باليوم الوطني التسعون لتأسيس المملكة العربية السعودية أرض الخير والعطاء والأمن. ذكرى غالية على الكبير والصغير والرجال والنساء يرون فيها حضارة ودولة تأسست على يد القائد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه” ويتجسد في هذا اليوم ذكرى التوحيد و التلاحم في هذا الوطن الغالي المزدهر و الواقع و المستقبل المشرق بحول الله وقوته.

منذ ما يزيد عن الـ ٩٠ عاماً استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – أن يصنع من الإحباط قوّة، ومن الهزيمة نصراً، ومن الفرقة وحدةً، بتوحيده لمناطق المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف، بعد كفاحٍ وجهاد، ودموع ودماءٍ، وجراحات و إرهاق استمر ما يزيد على الثلاثين عاماً، قضى المؤسس أكثرها قائدًا ومقاتلاً على صهوة جواده العربي، ومعه فتية من إخوانه أحرار العرب الذين آمنوا بربهم وثاروا على الاحتلال والتقسيم والتقاسم، رافعين راية التوحيد، وداعين إلى الوحدة والتكامل والتلاقي بين أبناء الجزيرة العربية بكل مكوناتها ، انطلاقاً من نداء رَبّ العالمين “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”.

أيضا من هذا المنطلق في هذا اليوم الوطني المبارك نستحضر ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين حيال جائحة كورونا (كوفيد ١٩) وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمكافحة هذا الوباء. حيث نوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الاخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ كافة الاحترازات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث وجهت حكومة خادم الحرمين الشريفين في شأن توفير جميع الموارد المالية والإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وفرة الإمداد من الموارد الغذائية والدوائية وحيث حددت التوجيهات الكريمة بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا. وتوجيه وزارة الصحة وجميع القطاعات الصحية في المملكة ببذل الغالي والنفيس في مواجهة هذا الوباء بدعمٍ سخيّ وغير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وبإشراف مباشر من قبل سمو ولي عهده الأمين (رعاه الله).

 ‎وفي الختام أدعو الله العليّ القدير أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وان يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة إنه نعم المولى ونعم النصير.

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