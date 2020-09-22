رئيس جامعة حفر الباطن يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ويفتتح المعرض الفني

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نظمت جامعة حفر الباطن الثلاثاء (5 صفر 1442هـ) حفلاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني وحضور وكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد الحفل افتتاح المعرض الفني المصاحب المقام تحت شعار: (وطني هو المجد) والذي تكون من ثلاثة أقسام؛ الأول يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وحتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والثاني عن إنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، والثالث عن مشروعات رؤية 2030، كما دشن معالي رئيس الجامعة فعاليات الجامعة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والتي تضم حفلات ومعارض ومحاضرات ومسابقات وأمسيات شعرية.

كما دشن معالي أ.د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني الحفل الخطابي بهذه المناسبة، حيث بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة شعرية فصيحة للشاعر الدكتور ذعار الحربي، فكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري، ثم قصيدة نبطية لشاعر المليون الطالب محمد البندر، عقب ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة كلمة، هنأ فيها القيادة الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه الذكرى.

وقال معاليه: عندما يكون الحديث عن الوطن يتكامل الإنجاز ويكمل الاعتزاز بهذا الكيان العظيم الذي يسكننا قبل أن نسكن فيه، نشعر بعناوين الفخر وتفاصيل الشرف ونحن نقرأ التاريخ الشاهد على ملاحم السخاء ومطامح النماء في وطننا العظيم “المملكة العربية السعودية “، قيادة حكيمة صنعت ريادة عظيمة أوصلت الوطن للعالم الأول بواقع النتائج وواقع الأرقام في طموح وصل لأعلى صروح المجد ورسمت خارطة فاخرة من التفوق والتقدم.

وأضاف: أننا نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني التسعين من عمر توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس طيب الله ثراه وننظر إلى ماضٍ تليد أسس أركانه أبناؤه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله، ونعيش حاضر سديد مديد بالعزة والتمكين في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وهما يؤسسان أصول التنمية وأسس الحضارة ويتوجان الوطن بحلة ” الأمجاد “ويحولان مستقبل الوطن إلى “عقد فريد ” من الضياء والسخاء في منجزات تظل “نبراس” في دروب الامتياز.

واستعرض رئيس جامعة حفر الباطن أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واختتم الحفل بأداء العرضة النجدية التي شارك فيها الحضور وسط تفاعل احتفاءً بالذكرى الغالية.