احدث الأخبار

المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
أبرز المواد
 الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة
أبرز المواد
 رئيس جامعة حفر الباطن يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ويفتتح المعرض الفني
المنطقة الشرقية
 محافظ حفرالباطن : اليوم الوطني ذكرى لحضارة تأسست على يد القائد الملك المؤسس
المنطقة الشرقية
 الكشافة السعودية تحظى بدعم ورعاية ولاة الأمر منذ عهد المؤسس 
منطقة الرياض
 محافظو الشرقية يؤكدون أهمية هذه المناسبة في تعزيز التلاحم
المنطقة الشرقية
 ” محافظ الليث ” يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يعقد اجتماعاً بشأن تسجيل مدينة بريدة بمنظمة اليونسكو
منطقة القصيم
 بلدية حوطة بني تميم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90
أبرز المواد
 الأمير فهد آل سعود : نحتفل بـــ”اليوم الوطني الــ “٩٠” مستحضرين بكل فخر ما حققه المؤسس الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”
المنطقة الشرقية
المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا

المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا

أبرز المواد
المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول

المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول

أبرز المواد
الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة

الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة

أبرز المواد
رئيس جامعة حفر الباطن يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ويفتتح المعرض الفني

رئيس جامعة حفر الباطن يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ويفتتح المعرض الفني

المنطقة الشرقية

المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا

المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا
http://almnatiq.net/?p=905409
المناطق - واس

دعت المملكة العربية السعودية اليوم ميانمار والدول المجاورة لها للاستمرار في التعاون مع المقرر الاممي المعني بأوضاع حقوق الانسان في ميانمار وتسهيل مهمته لإيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية.
‎وقال مشعل بن علي البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف في كلمة امام مجلس حقوق الانسان :”إن الانتهاكات الممنهجة ضد أقلية الروهينجا تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج بلادهم، معربا عن القلق حيال انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لتجنيبهم الإصابة بالعدوى لا سيما في ظل نقص الموارد في تلك المخيمات.
واكد دعم المملكة المتواصل لهذه القضية وإدانتها بشدة لما يتعرض له الروهينجا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن، سبق أن خصصت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ ١٥ مليون دولار لمهجري الروهينجا.
‎وثمن البلوي جهود الأمم المتحدة من خلال ألياتها لدعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار وبالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وحكومة بنجلاديش لإيجاد حل لأزمة اللاجئين، وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم بكرامة وسلام، مع منحهم كامل حقوق المواطنة، مطالباً حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا، وإظهار إرادة سياسية لا لبس فيها للوفاء بالوعود التي تكفل عودة الروهينجا إلى وطنهم.

روابط ذات صلة

المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول

المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة

الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يتلقيان برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*