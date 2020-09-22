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وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=905412
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، إضافة لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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