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أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر

أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر
http://almnatiq.net/?p=905418
المناطق - فتحيه العبدالله

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا بترقية المهندس فيصل بن مترك العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر، على وظيفة مدير إدارة الطرق وتصريف السيول بأمانة المنطقة الشرقية.
وأعرب المهندس ” فيصل العتيبي”، عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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