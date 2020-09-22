احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن
منطقة حائل
 رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع
منطقة الرياض
 المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
أبرز المواد
 أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر
المنطقة الشرقية
 النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفي باتهامات الفساد والرشاوى
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
أبرز المواد
 المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
أبرز المواد
 الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة
أبرز المواد
 رئيس جامعة حفر الباطن يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ويفتتح المعرض الفني
المنطقة الشرقية
 محافظ حفرالباطن : اليوم الوطني ذكرى لحضارة تأسست على يد القائد الملك المؤسس
المنطقة الشرقية
 الكشافة السعودية تحظى بدعم ورعاية ولاة الأمر منذ عهد المؤسس 
منطقة الرياض
الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

منطقة حائل
رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع

رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع

منطقة الرياض
المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول

المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول

أبرز المواد
أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر

أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر

المنطقة الشرقية

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن
http://almnatiq.net/?p=905426
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بميدان الهجن اليوم, حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن, بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
وحضر سمو أمير منطقة حائل السباق الختامي لمنافسات الحيل والزمول رموز في ختامي سباق حائل للهجن، وخطفت شعلة أسرع توقيت والمركز الأول في الشوط الختامي المخصص لسن الحيل ضمن سباق حائل للهجن بزمن9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات للمالك مفلح حمود البلوي.
وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم السادس والأخير المخصص لسن الحيل والزمول والحيل ضمن سباق حائل للهجن كالتالي: المركز الأول “البندر” للمالك سلامة الجهني, والمركز الثاني “سلهودة” للمالك بدر العتيبي, والمركز الثالث “حبيب” للمالك مشاري الشمري, والمركز الرابع “شعلة” للمالك مفلح البلوي.
فيما كانت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير والمخصص لأشواط الماراثون المسافة 5 كيلو متر ضمن سباق حائل للهجن كالتالي: الشوط الأول “جوري” للمالك سفر العتيبي الشوط الثاني “صايل” للمالك سليمان الجهني.
وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جوائز السباق للفائزين.
وأكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بعد الحفل, أن دعم سمو ولي العهد – أيده الله- لسباقات الهجن يأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بهذا الموروث الشعبي ودعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة.
ونوه سموه بجهود سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن في هذا الجانب, والنجاح التنظيمي الذي تحقق لهذا السباق.

روابط ذات صلة

وجدت ملطخة بالدماء وفي حالة إغماء بمنزل شعبي.. إيقاف مواطنين في شبهة وفاة فتاة بحائل

وجدت ملطخة بالدماء وفي حالة إغماء بمنزل شعبي.. إيقاف مواطنين في شبهة وفاة فتاة بحائل
انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل

انطلاق الأعمال الميدانية لحملة إزالة التشوه البصري للمواقع البرية شمال حائل
التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*