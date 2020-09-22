الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بميدان الهجن اليوم, حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن, بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وحضر سمو أمير منطقة حائل السباق الختامي لمنافسات الحيل والزمول رموز في ختامي سباق حائل للهجن، وخطفت شعلة أسرع توقيت والمركز الأول في الشوط الختامي المخصص لسن الحيل ضمن سباق حائل للهجن بزمن9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات للمالك مفلح حمود البلوي.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم السادس والأخير المخصص لسن الحيل والزمول والحيل ضمن سباق حائل للهجن كالتالي: المركز الأول “البندر” للمالك سلامة الجهني, والمركز الثاني “سلهودة” للمالك بدر العتيبي, والمركز الثالث “حبيب” للمالك مشاري الشمري, والمركز الرابع “شعلة” للمالك مفلح البلوي.

فيما كانت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير والمخصص لأشواط الماراثون المسافة 5 كيلو متر ضمن سباق حائل للهجن كالتالي: الشوط الأول “جوري” للمالك سفر العتيبي الشوط الثاني “صايل” للمالك سليمان الجهني.

وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جوائز السباق للفائزين.

وأكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بعد الحفل, أن دعم سمو ولي العهد – أيده الله- لسباقات الهجن يأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بهذا الموروث الشعبي ودعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة.

ونوه سموه بجهود سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن في هذا الجانب, والنجاح التنظيمي الذي تحقق لهذا السباق.

