السفير المعلمي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

المناطق - واس

شارك معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة الماضية، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير ومندوب واحد عن كل من الدول الـ 193 الأعضاء من السفراء ومندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

وأكد معالي السفير المعلمي، في تصريح لواس أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع هي إيمانًا بالعمل المشترك وتأكيدًا على دور المملكة الرائد في العمل الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كعضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة منذ ٧٥ عاما.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أن وافقت الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا العام على عقد اجتماع رفيع المستوى في ٢١ سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة واعتماد إعلان سياسي استشرافي تحت شعار ”المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بتعددية الأطراف“.

مما يذكر أن هذا الإعلان، يأتي كإعادة تأكيد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التزامها الجماعي بتعددية الأطراف وبما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي تم التوقيع عليه من قبل الدول الأعضاء قبل ٧٥ عاما.

