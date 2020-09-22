احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع عقد تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير
منطقة عسير
 الدكتور القصبي يشيد بإجراءات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين جراء فيروس كورونا
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن
منطقة حائل
 رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع
منطقة الرياض
 المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
أبرز المواد
 أمين الشرقية يصدر قرار بترقية المهندس فيصل العتيبي إلى المرتبة الثانية عشر
المنطقة الشرقية
 النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفي باتهامات الفساد والرشاوى
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
أبرز المواد
 المملكة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أقلية الروهينجا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول
أبرز المواد
 الملك عبدالعزيز .. قائد ملهم أفنى حياته ِللمّ شتات هذا الوطن وتأسيس دولة تتمتع بالأمن والخيرات الوفيرة
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع عقد تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير

الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع عقد تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير

منطقة عسير
الدكتور القصبي يشيد بإجراءات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين جراء فيروس كورونا

الدكتور القصبي يشيد بإجراءات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين جراء فيروس كورونا

أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

منطقة حائل

الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع عقد تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير

الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع عقد تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير
http://almnatiq.net/?p=905440
المناطق - عسير

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية ضمن مشروع “أنسنة القرى التراثية” بمنطقة عسير، المنبثق من أعمال المشهد الحضري في عسير، وشمل توقيع العقد تطوير كل من: قرية العكاس غربي أبها، وقرية القرّية بمحافظة تنومة، وقرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة، و قرية آل ينفع بمركز تمنية.
وأكد أمير منطقة عسير خلال مراسم التوقيع على أهمية تنفيذ العمل بكل دقة، مشيرًا إلى أن أهالي القرى التراثية كانوا أصحاب صدور رحبة لتطوير قراهم، وقال سموه لمسؤولي الشركات المنفذة المتواجدين بالموقع “من الواجب عدم خذلان الأهالي بخلل في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف”، لافتًا إلى أن عراقة القرى تتطلب إظهارها بأفضل صورة، مشددًا في الوقت ذاته على عدم قبوله لأي استنقاص للقرى العريقة أو أهلها.
وتتضمن أعمال التطوير إعادة التأهيل بقرية العكاس غربي مدينة أبها، والعمل على متحف البادي، ومكتبة العكاس التراثية، وجامع القرية، والمسجد الأثري، والسوق الشعبي، وممرات المشاة، وطريق التسلق، بينما يتم العمل في قرية آل ينفع على تطوير ساحة الفعاليات والمناسبات ومجلس القرية والمحافظة على تراثيته، وإضافة متحف تراثي لمعروضات القرية التراثية، ومواقف سيارات، وإعادة تشطيب المباني غير التراثية وتوحيد ألوانها لتتناسب مع طبيعة المكان.
بينما ستحظى قرية القرية بمحلات تجارية وشاليهات فندقية وساحة للاحتفالات وتطوير المباني التراثية والجامع القديم بالقرية، كما سيتم تطوير قرية آل خلف بإضافة فندق ومركز للزوار وساحات للاحتفالات ومكتبة ومتحف للقرية ومطعم شعبي وشاليهات فندقية ومواقف سيارات ومحلات تجارية، حيث سيتم التنفيذ خلال عام كامل من وقت استلام المواقع من قبل الجهة المنفذة.
يذكر أن مشروع “أنسنة القرى التراثية” يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، وإحياء المواقع التراثية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها من الجميع، ورفع عدد القرى التراثية المسجلة في المنظمة العالمية للتراث( اليونسكو)، وتعزيز القاعدة الاقتصادية لعسير، حيث تتضمن المخططات التنفيذية تطوير المخطط العام والطرق ومسارات الحركة المؤدية للقرى، وتنسيق المواقع واختيار المباني النوعية لإعادة ترميمها، وإمكانية استحداث مبانٍ جديدة، إضافةً إلى التطوير الشامل للبنى التحتية في كل قرية مع وضع علامات إرشادية، وكل ذلك يتم بالشراكة مع أهالي القرى وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني

أمانة عسير تنهي تركيب ٢٨ ألف علم و ٢٣٠٠ صورةً احتفاءً باليوم الوطني
جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”

جمعية الأمل لذوي الإعاقة السمعية بعسير في زيارة “بر أبها”
مجلس جامعة الملك خالد يقر في جلسته الثانية 1442هـ لائحة سياسة تعارض المصالح لمنسوبي الجامعة

مجلس جامعة الملك خالد يقر في جلسته الثانية 1442هـ لائحة سياسة تعارض المصالح لمنسوبي الجامعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*