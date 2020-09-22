أمير منطقة جازان يستقبل محافظي المحافظات

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم , محافظي المحافظات الذين قدموا للسلام على سموه .

ورفع سمو الأمير محمد بن ناصر التهنئة للقيادة الرشيدة ,و الجميع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة التسعون والتي تحل والوطن وقيادته وابناءه بخير وتقدم وازدهار.

وجرى خلال اللقاء, بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل مع مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظات والمراكز والخطط والبرامج والمراكز, والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز المشروعات التنموية بها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

ووجه سموه ، المحافظين بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم, من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال , راجياً لهم العون والتوفيق من الله تعالى.

من جانبهم عبر المحافظون , عن سعادتهم بما استمعوا إليه من توجيهات, منوهين بما تجده المحافظات والمراكز من متابعة مباشرة من سموه الكريم , وسمو نائبه, سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهم بعونه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم, وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .

