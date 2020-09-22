نيوم تحتفل باليوم الوطني 90 مع المجتمع المحلي بفعالية ترفيهية شاملة في البدع وضباء

أعلنت شركة نيوم اليوم عن مبادرتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 مع أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم، وذلك من خلال فعالية احتفالية ترفيهية ثقافية وتراثية وفنية على مدار يومين متتاليين في 23 و24 سبتمبر في كل من مدينتي البدع وضباء. وتأتي هذه الفعالية كجزء من مبادرات ومساهمات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي.

وتجري الفعالية في مدينة البدع يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري في استاد البدع الرياضي، حيث أجريت جميع الاستعدادات لاستضافة الفعالية من حيث التنظيم والعروض والنشاطات الترفيهية والتراثية التي تشمل جميع أفراد العائلة. وفي اليوم التالي، تستضيف منطقة الكورنيش الشمالي في مدينة ضباء، فعالية نيوم الاحتفالية يوم 24 سبتمبر الجاري.

ولحضور الحفل في البدع يجب التسجيل المسبق للحصول على تذكرة مجانية إلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://www.eventbrite.com/e/122053809229

وتتضمن الفعالية عروضاً للرقصات الشعبية السعودية مثل العرضة النجدية والدحة والمجرور والسامري والزامل وغيرها، إلى جانب عروض الصقارين والمهن والحرف التراثية السعودية، والأكلات الشعبية من مختلف مناطق المملكة. كما تستعرض الفعاليات تاريخ الدولة السعودية وملوكها، إلى جانب الإنجازات الهائلة التي تحققت في مجالات التعليم والصحة والإدارة الحكومية والاقتصاد والأمن والأمان والتنمية، حيث يشكل تطوير نيوم واحداً من أحدث إنجازات التنمية السعودية الشاملة في مناطق شمالي غرب المملكة.

وسوف يكون هناك ركن للفنون بإشراف من شركة نسما ممثلة في نسما للفنون لتقديم عروض حية في الرسم على الجدران والرسم بصورة عامة، يشارك فيها العديد من الفنانين والرسامين من المنطقة وباقي المملكة. وسيكون هناك العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على المساهمة الفعالة في الاحتفال. ولمحبي الألعاب سيكون هناك ركن مخصص لألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى نشاطات أخرى.

وترحب فعالية نيوم الاحتفالية باليوم الوطني، التي تمتد بين الساعة 5:30 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً في كل من البدع وضباء، بجميع المحتفلين من أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم. وتدعو شركة نيوم جميع المحتفلين إلى المشاركة الكثيفة في النشاطات الاحتفالية وحضور العروض المختلفة والتقاط الصور التذكارية لتوثيق أروع لحظات الاحتفال.