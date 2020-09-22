الهلال يواجه شباب الأهلي دبي غداً .. والأهلي يلتقي الاستقلال الإيراني في ختام دور المجموعات

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يلتقي غداً فريق الهلال السعودي مع نظيره شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية بوصوله للنقطة 11 في صدارة المجموعة , فيما سيكون يتنافس على البطاقة الثانية بين شباب الأهلي دبي “7 نقاط” وباختاكور الأوزبكي “8 نقاط” الذي سيلتق يدوره مع شهر خودرو الإيراني الذي ودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير, إذ يحتاج الفريق الإماراتي إلى الفوز وتعثر الفريق الأوزبكي لبلوغ الدور الثاني.

وعلى الرغم من الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة، لكن الأنظار تتركز مجدداً على الهلال الذي ارتفع عدد مصابيه بفيروس كورونا من 15 لاعبا الى 18، بينهم أبرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، وذلك بعد الإعلان عن اصابة محمد جحفلي، محمد كنو ومحمد الكنيدري إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية.

ويستعد الهلال لاستعادة بعض لاعبيه مع انتهاء فترة الحجر الصحي، وقد عاود تمارينه أمس بمشاركة قائد وسطه سلمان الفرج الذي غادر الحجر بعد أن أجرى مسحتين طبيتين كانت نتيجتهما سلبية, فيما ينتظر الفريق نتيجة المسحة الثانية التي أجريت للاعبين محمد البريك، حمد العبدان ونواف العابد، إضافة الى سعود كريري اداري الفريق، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الأولى سلبية.

وبحسب بروتوكولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإنه يشترط أن يجري الشخص المتعافي من الإصابة، مسحتين تكون نتيجتهما سلبية حتى يسمح له بمغادرة الحجر الصحي والانضمام للتمارين الجماعية للفريق.

كما يلتقي فريق الأهلي السعودي غداً مع الاستقلال الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويتصدر الأهلي المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال “نقطتان” مع الشرطة العراقي”5 نقاط” بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.