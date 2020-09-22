احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني .. غِراس تقدم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها لأبنائها الأيتام بجازان

المناطق - فضه عطيف

بمناسبة اليوم الوطني ال 90 قدمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان ” غراس ” صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها ، بصرفها اليوم الثلاثاء وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر ١٤٤٢ سبتمبر 2020 ، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام .

وأوضح رئيس مجلس إدارة ” غراس ” الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام . سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل من أسهم بكفالة الأيتام ورعايتهم .