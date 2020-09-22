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احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني .. غِراس تقدم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها لأبنائها الأيتام بجازان

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احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني .. غِراس تقدم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها لأبنائها الأيتام بجازان

احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني .. غِراس تقدم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها لأبنائها الأيتام بجازان
http://almnatiq.net/?p=905467
المناطق - فضه عطيف

بمناسبة اليوم الوطني ال 90 قدمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان ” غراس ” صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها ، بصرفها اليوم الثلاثاء وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر ١٤٤٢ سبتمبر 2020 ، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام .
وأوضح رئيس مجلس إدارة ” غراس ” الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام . سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل من أسهم بكفالة الأيتام ورعايتهم .

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