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محافظ حفرالباطن يرأس اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظة

محافظ حفرالباطن يرأس اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظة

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محافظ حفرالباطن يرأس اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظة

محافظ حفرالباطن يرأس اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=905470
المناطق - حفرالباطن

رأس سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود صباح اليوم الثلاثاء ١٤٤٢/٢/٥هـ اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن بحضور أعضاء اللجنه ( مديري الجهات الحكوميه ) و تم خلال الاجتماع مناقشة الخطه العامه لمواجهة مخاطر الامطار و السيول واستعدادات الجهات المعنيه ، ووجه سموه كافة الجهات بمضاعفة الجهود و رفع الجاهزيه و توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئه .
كما تم استعراض مراحل إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار و درء مخاطر السيول الجاري تنفيذه حاليا و الذي يعد من المشارع التنمويه الكبيره التي سوف تساهم في الحد من أي أخطار لا سمح الله تؤثر على سلامة الأهالي والممتلكات بعد اكتمال تنفيذه بإذن الله.
وبهذه المناسبه شدد سموه على أهالي المحافظة والزائرين الالتزام بتعليمات السلامه أثناء الحالات المطريه والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه و مصادر الخطر، ومتابعة الأرصاد بشكل مستمر حفاظا على سلامة الجميع.

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