مبنى إمارة منطقة جازان يتزين بصور القيادة الحكيمة ويتوشح الأخضر.. في ذكرى همة الوطن 90

المناطق - فضه عطيف

أنهت إمارة منطقة جازان استعداداتها للاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 90 تحت شعار “همة حتى القمة” ..

وتزينت واجهات مبنى الإمارة الرئيسية بصور القيادة الحكيمة تتوسطها صوره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه- وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، وتوشحت إمارة المنطقة باللون الأخضر في منظر زاد من بهاء وجمال مبنى الإمارة الذي يقع على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان والذي يعد معلما حضاريا بارزًا .

كما أبرزت الأعمال الجمالية وصور القيادة والألوان الخضراء التي زينت مبنى إمارة منطقة جازان الاحتفاء بيوم الوطن 90 ، عن الحب الكبير والانتماء اللا محدود لهذا الوطن الغالي.

كما عكست هذه الأعمال مظاهر الابتهاج والفرحة من منسوبي إمارة المنطقة وأهالي جازان بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، والتي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة والغالية .