بلدية محافظة الدلم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

المناطق - الرياض

أنهت بلدية محافظة الدلم كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 حيث قامت البلدية بتركيب أكثر من 4 آلاف علم للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة .

كما ستقوم البلدية بتوزيع أكثر من ألفين هدية إضافية من الأعلام والقبعات والقمصان المطرزة بالشعارات الوطنية والألوان الخضراء على الأطفال ومرتادي الأماكن العامة .

من جانبه أوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية قامت بتركيب أكثر من 150 لوحة في الطرقات تحمل شعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وتحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة .