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أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”

أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”

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أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”

أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”
http://almnatiq.net/?p=905495
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المهندس راشد القعود.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرح عن خطة عمل فريق العمل الذي وجهّ سموه بتشكيله من مجلس المنطقة و”أداء” لإعداد تقارير يشارك فيها المجتمع عن مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الجهات للسكان محافظات المنطقة وذلك بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية والارتقاء بالخدمات الأخرى التي تحتاج إلى تحسين، على أن يتم الرفع لسموه بتقرير عن ذلك بشكل دوري.

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