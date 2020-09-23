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بمساحة 75 مترا.. شاشة تفاعلية بواجهة الإسلامية تستعرض كلمات قادة المملكة بذكرى الوطن الـ 90

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بمساحة 75 مترا.. شاشة تفاعلية بواجهة الإسلامية تستعرض كلمات قادة المملكة بذكرى الوطن الـ 90

بمساحة 75 مترا.. شاشة تفاعلية بواجهة الإسلامية تستعرض كلمات قادة المملكة بذكرى الوطن الـ 90
http://almnatiq.net/?p=905499
المناطق - الرياض

تعرض الشاشة التفاعلية الواقعة على سور برج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمساحة 75متر مربع على طريق الملك فهد بوسط مدينة الرياض كلمات الملك المؤسس – رحمه الله – وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين تزامنا مع الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة، ضمن أعمال وبرامج الشؤون الإسلامية .

وقد اختيرت كلمات القادة بعناية فائقة حيث تضمنت مضامينها اعتزاز قيادات المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وحمل راية الإسلام ونشر المحبة والسلام للعالم أجمع، إلى جانب العناية بالمواطن وكل ما يحقق له الرفاهية والرفعة في جميع شؤونه .

وتأتي هذه الفعاليات والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية أن تقوم الوزارة برسالتها السامية في غرس قيم الانتماء والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع والتنويه بما قدمه قادة المملكة للوطن والمواطن .

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