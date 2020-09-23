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الفيصل يتغنى بيوم الوطن في قصيدة: 90 عاما والشهادة علمنا وحدة وتوحيد وسيف تثني

الفيصل يتغنى بيوم الوطن في قصيدة: 90 عاما والشهادة علمنا وحدة وتوحيد وسيف تثني
http://almnatiq.net/?p=905506
المناطق - الرياض

بعنوان “تسعين عام”، قدم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، قصيدة الفيصل التي جاء ضمن كلماتها:

تسعين عام والشهادة علمنا *** وحدة وتوحيد وسيف تثني

من يوم أبو تركي تنهض ونجم *** قاموا نشاما العز ماحد تبونا

وخلف رجاجيل على قدر الأحداث *** وإن صاح صايح قالوا فداك حنا

وجتنا على المنوه وعيت على الغير *** وما كل عشاق وصل ما تمنى

وتستعد المملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، يوم غد الأربعاء للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به كل عام.

 

 

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