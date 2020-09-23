الشيخ ماجد الدويش: في عصر الإزدهار ورغد العيش وذكرى يوم الوطن.. نقطف ثمار التطور والتقدم فى شتى المجالات

المناطق - الرياض

رفع الشيخ ماجد بن عجمي بن مزيد الدويش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ومرور ٩٠ عاماً على تأسيس المملكة.

وأشار الشيخ الدويش إلى أن هذا الوطن الذي شرفه الله بجمع وحدته على يدي الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ والذي جمع وحدته ولمّ شتاته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعلى تحكيم شرعه الله بين شعبة وعلى إعلاء شأن الدين وعلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى حماية التوحيد ومحاربة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي هذا الوطن على ثوابته حتى هذا العهد، الزاخر.

ولفت إلى أننا في عصر الإزدهار والتقدم ورغد العيش نقطف ثمار التطور والتقدم فى شتى المجالات من خلال النقلة النوعية التي نشاهدها والبدء في تنفيذ مراحل التحول الشامل في جميع القطاعات على كافة الأصعدة إبتداء أ من تأهيل واستقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الخدمات وتنويع الموارد وتطبيق النظم الحديثة المبنية على أعلى معايير الجوده الشامله وتطوير المنشات وفق أسس تطوير بيئة العمل الحديثة والتي بدأنا نقطف ثمارها والتي تتواكب مع رؤية الوطن ٢٠٣٠ .

وأضاف بأن الوطن بقيادته الحكيمه عند تعامله مع الأزمه الوبائيه العالميه كوفيد ١٩ سطّر أروع الأمثله في إدارة الأزمات بين مصاف دول العالم أجمع وبتأكيد لغة الأرقام ومؤشرات الأداء في كافة المنصات الصحية العالميه من خلال حرص القياده على المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي والأدوار التي قدمت من كافة الجهات بشكل عام وكذلك الأدوار الصحيه المباشره تحت مظلة وزارة الصحه في الجانب الوقائي أو العلاجي وذلك بتظافر جهود أبطال الصحه ومشاركة كافة القطاعات الأخرى ورجال الأعمال والمتطوعين من أفراد المجتمع في سبييل التصدي لجائحة كورونا في رحله سنمضيها سويا بكل فخر وإعتزاز نحو الإنحسار والتشافي التام من هذا الوباء بإذن الله في القريب العاجل .

وقال: في يوم الوطن لابد أن نشيد برجالنا على الحدود الذين يدافعون عن وطنهم ويرخصون دماءهم في سبيل الله، فهم يجاهدون من أجل الذود عن الوطن وسلامته من العابثين المفسدين، وفي يوم الوطن نتذكر شهداءنا الأبطال وندعو الله تعالى أن يتقبلهم برحمته وأن يرفع منزلتهم ويعلي درجاتهم في جنات تجري من تحتها الأنهار.

وحث الشيخ الدويش على وجوب التكاتف والالتفاف حول قادتنا وولاة امرنا فالوطن أمانة في الأعناق يتوجب على كل مواطن غيور على وطنه وأمنه واستقراره أن يقف ضد من يحاولون بث الكذب والإشاعات المغرضة التي تستهدف الوطن وأمن المواطن وحياته المستقرة.

وفي ختام حديثه سأل الشيخ ماجد الدويش المولى عز وجل أن يحفظ قائد وملهم مسيرتها خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأن يتحقق للوطن الرياده في كافة المجالات وأن يعيد على الجميع هذا اليوم المجيد وأن يديم عليهم الرقي والرخاء والأمن والأمان.