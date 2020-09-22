“جوجل” يحتفل باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

المناطق - الرياض

احتفل محرك البحث “جوجل” باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق “الإثنين” الموافق 23 سبتمبر.

وأظهر غوغل على متصفحه الرئيسي علم المملكة يرفرف داخل نصف دائرة خضراء وخلفه سماء وسحب.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.