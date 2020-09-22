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وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات

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وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات

وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات
http://almnatiq.net/?p=905528
المناطق -الرياض

رفع وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو أمير منطقة الرياض ونائبه وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ90لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .

وقال في كلمة له بهذه المناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي ذكرى أطلاق الملك المؤسس الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- تسمية المملكة بعد اكتمال توحيدها بإسم المملكة العربية السعودية في ١٣٥١/٥/٢١هـ الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م ،

وأضاف تحل في هذا العام الذكرى (٩٠) والمملكة تترأس اكبر دول العالم اقتصادياً قمة دول العشرين( G20 ) وتحقق أنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي وأدارة أزمة كورونا ( COVID 19 )، وهذا لم يتحقق من فراغ و أنما بتوجيهات قيادة سخرت كل الأمكانيات لهذه الظروف وبجهود أبطالها المخلصين من منسوبي القطاعات الصحية والأمنية والقطاعات الأخرى .

و أكد أن ذكرى اليوم الوطني غالية في نفوس أبناء هذا الوطن لأنها تذكرهم بالتحول إلى واحة الأمن والأمان ورغد العيش ، ومن ذلك التاريخ للوقت الحاضر والمملكة تنعم بهذه المقدرات والمكتسبات حيث حققت قفزات هائلة في شتى المجالات يفوق من سبقونا بحساب عامل الزمن ، وهذا تحقق من سياسة قيادة حكيمة يهمها أمن هذا الوطن وشعبه في شتى المجالات من عهد المؤسس الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، حيث استطاع رعاه الله تجاوز كل العقبات بعزم وتوكل وحنكه سياسية .

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